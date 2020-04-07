Впервые в истории журнал Vogue выйдет с пустой обложкой 1 7.04.2020, 21:45

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Фото: @vogueitalia

Редакция итальянской версии популярного журнала объяснила, с чем это связано.

Итальянская версия популярного журнала Vogue выйдет с пустой обложкой впервые за всю историю существования. Фотография появилась в Instagram-аккаунте издания.

Редакция журнала отметила, что решение напечатать полностью белую обложку было принято не из-за отсутствия изображений, а в связи с тем, что этот цвет «означает много вещей одновременно»: уважение, перерождение, а также представляет собой место и время для того, чтобы задуматься и помолчать.

«Говорить о чем-то — пока люди умирают, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, а мир меняется навсегда — это не ДНК Vogue Italia», — говорится в описании к посту.