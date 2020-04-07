Работников Академии наук рекомендовано отправить в отпуска «на 2-3 недели» 7.04.2020, 21:50

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Это связано с заражением коронавирусом руководителя одного из институтов НАН Беларуси.

В распоряжении “Еврорадио” оказалось фото документа за подписью председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова. В нём работникам структурных подразделений НАН рекомендуется "по-возможности направить в трудовые и социальные отпуска на ближайшие 2-3 недели". Рекомендация объясняется "распространением инфекции, вызванной COVID-19, и необходимостью "ограничить число контактов".

Особое внимание рекомендуется уделить работникам старшего возраста. Желающих можно направить на отдых в санаторий "Ислочь" НАН Беларуси.

Два независимых источника сообщили Еврорадио, что коронавирусная инфекция подтверждена у руководителя одного из институтов НАН Беларуси. По сведениям одного из них, 63-летний мужчина дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.