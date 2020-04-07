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Шестеро украинцев вошли в рейтинг миллиардеров Forbes

  • 7.04.2020, 22:09
Шестеро украинцев вошли в рейтинг миллиардеров Forbes

Ринат Ахметов потерял 600 позиций в мировом рейтинге миллиардеров.

В ежегодный рейтинг миллиардеров издания Forbes-2020 вошли 6 украинских бизнесменов: по сравнению с прошлогодним рейтингом потерял место в списке Вадим Новинский. По данным Forbes, Ринат Ахметов остается богатейшим украинцем, передает zn.ua.

По оценке составителей рейтинга, состояние богатейшего украинского олигарха сократилось до $ 2,4 млрд с $ 6 млрд годом ранее, в связи с чем он опустился с 272 на 875 место в списке богатейших людей планеты.

В список также вошли Виктор Пинчук ($ 1,3 млрд, 1613 место), Геннадий Боголюбов ($ 1,2 млрд, 1730 место, Юрий Косюк ($ 1,1 млрд, 1851 место), Игорь Коломойский ($ 1 млрд, 1990 место) и Константин Жеваго ($ 1 млрд, 1990 место).

По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из этих украинских миллиардеров потерял от $ 0,1 млрд до $ 0,5 млрд. Планка вхождения в рейтинг составляет капитал в $ 1 миллиард.

В 2020 году в рейтинг миллиардеров Forbes насчитывал вошли 2095 человек, что на 58 меньше, чем год назад.

Как отмечают составители рейтинга, 51% из вошедших в список миллиардеров за год стали беднее, чем в прошлом году. По оценке журнала, в целом активы миллиардеров оцениваются в $ 8 триллионов, что на $ 700 млрд меньше, чем в 2019 году.

При этом первое место в рейтинге третий год подряд сохранил основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на передачу активов на $ 36 млрд своей бывшей жене Маккензи Безос в рамках бракоразводного процесса прошлым летом. Личное состояние Безоса оценивается в $ 113 миллиардов благодаря 15-процентному росту акций Amazon за год со времени составления предыдущего рейтинга.

Основатель Microsoft Билл Гейтс по-прежнему занимает второе место в рейтинге самых богатых, за ним французский магнат и владелец известнейших мировых производителей предметов роскоши Бернар Арно, который впервые опередил Уоррена Баффета.


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