В Гродненской области сгорела почти целая деревня 3 7.04.2020, 22:17

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Фото: t.me/skgovby

Пожар уничтожил более 20 домов.

В результате пожара уничтожено более 20 домов деревни Нарчи Щучинского района Гродненской области. Человеческих жертв нет. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на телеграм-канал Следственного комитета.

Около 14 часов 7 апреля в МЧС поступило сообщение от жительницы деревни Нарчи Щучинского района о возгорании сухой травы. В результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали люди. В результате пожара жители деревни не пострадали.

Фото: t.me/skgovby

Фото: t.me/skgovby

Фото: t.me/skgovby

Как стало известно СК, около 11: 00 70-летний житель деревни во дворе своего дома сжигал сухую траву.

«По словам мужчины, этот процесс он контролировал, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия», – говорится в сообщении СК.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.