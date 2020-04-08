«Женщина, с которой мы праздновали 8-е марта - в реанимации» 8.04.2020, 7:47

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Экс-солистка «Верасов» Надежда Микулич рассказала, как попала в больницу с коронавирусом.

Экс-солистка «Верасов» Надежда Микулич, которая находится в больнице с коронавирусом, поговорила с журналистами kp.by.

- За день до того, как у меня поднялась температура, 21 марта, я выступала на концерте в Подъельниках, это санаторий «Белорусского товарищества инвалидов по зрению» в Узденском районе. Людей было немного, человек 35, - рассказала Надежда Анатольевна, которая сейчас находится с подтвержденным диагнозом коронавирус в минской больнице. - Слабость была и тогда, я даже одну песню не допела, тяжело было стоять, поясница болела. Но такое было со мной и раньше.

23 марта у меня поднялась температура 38,5, и я позвонила в скорую. Но скорая отказалась ехать - сказали вызывать врача. Я выпила жаропонижающее, вызвала врача, та выписала антибиотики. И я пила их неделю - по 2 таблетки в день.

Температура гуляла: то опускалась, то поднималась до 37,5. Ничего не болело, но был сильный сушняк. Воду пила все время. И язык белый.

Через неделю я позвонила врачу и сказала, что нужно делать анализ.

Сделали рентген - подозрение на левостороннюю пневмонию.

Сделали КТ - двусторонняя пневмония. Была суббота, доктор приехала ко мне еще раз, взяла анализ на коронавирус, вызвала скорую.

Меня отвезли во 2-ю больницу. А в воскресенье подтвердился коронавирус, и меня перевезли в 6-ю больницу.

Когда поступала, врач-мужчина сказал: «Будем лечить». И добавил, что в той больнице давали мало антибиотиков, а они добавят.

Всё - больше я того врача не видела.

Теперь приходят женщины. Но все в скафандрах - не поймешь, врач или медсестра.

Меряют, сколько в легких воздуха.

А у меня давление - его ни разу и не померили. Я спросила: «Может, проверите?». На что мне ответили: «А у вас есть с собой аппарат?». Я растерялась: я что - должна в больницу со своим аппаратом ехать?..

Лечение проводят, капельницы ставят, добавили еще больше антибиотика - все нормально.

- Надежда Анатольевна, самочувствие улучшается?

- Если сижу-лежу - чувствую себя нормально. Но при ходьбе - тяжелее дышать. Это я еще когда на КТ ездила и нужно было идти по двору - останавливалась, не хватало воздуха.

- А кашель?

- Кашля нет, только однажды покашляла, не отхаркивающий, сухой. И все - больше никаких симптомов.

- Если бы температура прошла - вы бы, наверное, и не поняли, что у вас коронавирус?

- Ну да, но она ведь держалась. Я ж сама попросила сделать снимок…

В палате нас трое, все подтвержденные с коронавирусом. Одну женщину, 59 лет, из 3-й больницы перевезли, бабушка с нами 85-летняя лежит - из санатория «Пралеска».

- Из палаты вас выпускают?

- В туалет мы ходим - он один на все отделение, и душ такой же. А так все по палатам сидят, никого не видно, не слышно. У меня над кроватью бутылка с пшикалкой висит - пшикнешь, как будто 50 грамм выпил (смеется). Так руки дезинфицируем.

- Ну, настроение у вас хорошее!

- С утра я плакала... А потом как пошли звонки-сообщения, я сразу сказала: «Мне не дадут здесь помереть (смеется)!» И это хорошо.

- А муж как себя чувствует?

- Ничего, только тоже говорит, что сушит сильно, но температуры нет. Сегодня приехали, взяли у него анализ, дезинфицировали квартиру. Муж на дачу завтра собирается. Отговаривала, но разве мужья нас слушают? Только вчера мне похвастался, что их в отпуск отправили, а тут раз - и у меня подтвердилась «корона»…

- Надежда Анатольевна, вы за границей были в этом году?

- Нет, давно была. Ни с кем не встречалась. Только однажды друг пригласил нашу компанию, 6 человек, 8-е марта отметить - 18-го, с опозданием собрались. Так одна женщина из той компании сейчас с коронавирусом в реанимации, в этой же больнице. Но кто кого заразил: или каждая по отдельности, или она меня, или я ее - кто знает?

- Некоторые обсуждают, что коронавирус атакует людей с лишним весом…

- Ну нет, конечно! Тут не все такие, как я, всяких хватает, разной комплекции. Соседка моя точно не такая. Такая, как я - точно одна (улыбается).

- А маски вам выдают?

- Когда из 2-й больницы перевозили - давали, но я не могу в маске, задыхаюсь. На уши надела, а на лицо не могу, еле до палаты дошла. Маска лежит в тумбочке…

Я ж и до того, как температура поднялась, в больнице лежала, но планово.

Дней 10 лежала, капалась, и 6-го марта меня выписали. А 23-го - попала снова.

Невезуха какая-то…