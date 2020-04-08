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«Около 100 больных»: что происходит в Докшицах, где случился резкий всплеск «пневмонии»

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  • 8.04.2020, 8:15
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«Около 100 больных»: что происходит в Докшицах, где случился резкий всплеск «пневмонии»

Центральная районная больница переполнена, у первых пациентов пришли положительные тесты на коронавирус.

Читатели и источники «Белсата» из Докшиц в Витебской области сообщают о резком всплеске заболеваний в районе.

По данным одной из читательниц, центральная районная больница в Докшицах переполнена. Поступает много жителей района.

Как сообщает собеседник телеканала из Докшиц, в городе было 40 человек с пневмониями, на выходных добавились еще 15. По другим данным, на весь район около 100 больных, у первых из них пришли положительные тесты на коронавирус COVID-2019.

«Повсеместно люди говорят, что районная больница якобы переполнена больными пневмониями. Сколько на самом деле больных – неизвестно, официальных цифр нет. Люди обеспокоены», – сообщил в комментарии «Белсату» местный краевед и журналист Константин Шиталь.

Среди госпитализированных – двое католических монахов-капуцинов. Им делали тест на коронавирус, но пока COVID-2019 у них не подтвердился. На богослужения в святыне сейчас ходит гораздо меньше людей, отметил собеседник.

В связи с ситуацией Докшицкий райисполком издал распоряжение, чтобы маски и перчатки носили работники магазинов, аптек и других подобных мест.

«Я видел текст этого распоряжения – оно такое же, как было принято перед тем в Полоцке и Витебске», – заявил Константин Шиталь.

На сайте райисполкома никакой информации о происходящем в районе нет. Единственная новость о коронавирусе посвящена открытию благотворительного счета для борьбы с COVID-2019 на Витебщине.

В Докшицкой ЦРБ корреспонденту «Белсата» отказались давать информацию о ситуации с заболеваниями.


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