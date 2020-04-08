Город, который может стать российским Бергамо 3 8.04.2020, 8:19

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Фото: DPA/TASS

Приукрашенная статистика, острая нехватка медицинского оборудования и безрассудные жители.

В Бергамо уже давно нет места для всех умерших. Военным пришлось вывозить гробы в крематории других городов. Город с населением 120 тысяч жителей, расположенный неподалеку от Милана, стал эпицентром пандемии коронавируса в Европе. Здесь людям пришлось испытать на себе, чем чреваты слишком долгое ожидание и недооценка опасности, пишет немецкое издание Stern (перевод - inosmi.ru.

С таким же опытом в скором времени могут столкнуться жители Ульяновска. Город расположен в 850 км к юго-западу от Москвы, на берегу Волги. 600 тысяч жителей ведут здесь размеренный образ жизни. Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, многим из них кажется мифом.

«Вирус? Какой вирус? Это заговор, а не вирус, — говорит 35-летняя предпринимательница Ольга. — Китайцы запустили его в мире, чтобы обогнать Европу и США. У них точно есть вакцина». Ее цитирует газета The Moscow Times.

Она не единственная в Ульяновске, кто так думает. Призывы Москвы соблюдать карантин здесь отклика не находят. При этом вирус уже давно достиг и Ульяновска.

Нулевой пациент

Нулевым пациентом, предположительно, стал молодой человек по фамилии Рожков. Сын депутата местного парламента привез вирус из Великобритании, где он учился в школе. Когда подросток 16 марта вернулся в родной город, влиятельный отец начал объезжать с ним одну больницу за другой в поисках теста на коронавирус. Исключительно из соображений безопасности, как он позднее говорил. Анализ на Covid-19 у 15-летнего подростка оказался положительным.

В Фейсбуке его отец извинился за то, что семья не соблюдала карантин. В конце концов, на тот момент Великобритания не считалась в России регионом риска, добавил он. До постановки диагноза 20 марта парень успел поездить по стране: он был в Москве, Самаре, Димитровграде и, в конце концов, Ульяновске. Сколько людей он за это время заразил, неизвестно.

Согласно данным официальной статистики, на сегодняшний день это единственный случай коронавируса в городе. Но врачи и эксперты больше не верят этим данным.

Врачи критикуют приукрашенную статистику

«У нас до сих пор нет работающей тест-системы, поэтому мы не можем дать даже приблизительную оценку масштаба проблемы», — говорит Алексей Куринный, депутат регионального парламента Ульяновска и член комитета здравоохранения городской администрации. Протестированы совсем мало людей. «Эти цифры не дают нам полной картины эпидемии», — считает он.

Куринный выразил опасения, что Россия может пойти по «итальянскому сценарию», а Ульяновск станет российским Бергамо. «У нас нет достаточного количества аппаратов ИВЛ. У нас даже нет достоверных данных о том, сколько их вообще, — говорит депутат и кандидат медицинских наук. —То их 325, а потом внезапно стало 436. Этим цифрам нельзя доверять».

Обеспокоенность у врачей города вызывают не только сомнительные цифры, но и ситуация с оснащением. «Управление здравоохранения говорит, что у нас в регионе 436 аппарата ИВЛ. Но как они их считают?— возмущается местный врач. — Достали со складов старые аппараты ИВЛ, в том числе те, которые больше не работают, и посчитали их тоже!»

Куринный, работавший ранее главврачом Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, разделяет это мнение: «Многие аппараты ИВЛ полностью устарели. Если смотреть реалистично, у нас меньше 100 единиц».

Мрачные прогнозы для Ульяновска

Другие врачи жалуются на катастрофичную нехватку средств личной защиты как для медицинского персонала, так и для населения. «В аптеках нет медицинских масок, а в медицинских центрах нет профессиональных защитных масок и защитных костюмов», — говорит Дмитрий Малых, педиатр из Ульяновска. Врачи и медсестры вынуждены самостоятельно делать маски из подгузников или марли.

Другой врач, который работает в городской больнице, рассказал, что им с коллегами выдали одноразовые респираторы. «Те, что на строительных рынках продают по 1,5 доллара. Мы, по сути, работаем без защиты. Медсестры вообще ничего не получили».

Вот почему Куринный считает, что перспективы у Ульяновска пессимистичные. «Что можно ожидать, если даже врачи не обеспечиваются защитными масками? Когда число пациентов вырастет с 800 до 1000 человек, региональная система здравоохранения не будет в состоянии их лечить», — таков мрачный прогноз.