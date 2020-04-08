Врач: От коронавируса в Беларуси скоро могут умереть тысячи человек 23 8.04.2020, 8:53

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Жесткие карантинные меры могли бы значительно сократить эти цифры.

Доктор из Гродно Александр Лобан, который одним из первых обратился к белорусам в связи с пандемией короновируса и заявил, что власти открыли ворота для эпидемии, опубликовал свое новое обращение на сайте harodniaspring.org.

В последнее время информации от Министерства здравоохранения нет. Они информируют нас не каждый день, как в большинстве стран мира, но когда это разрешено администрацией.

Как у врача, это вызывает у меня чувство глубокого отчаяния. Потому что я думаю: у них есть докторские степени, они когда-то давали присягу врача. Но потом думаю: а что ты хотел?

«Невозможно жить в обществе и быть свободным от общества», - как однажды сказал дедушка Ленин. Ложь, богохульство, рабское смирение перед начальством пронизывают все слои белорусского общества. Я ни в коем случае не хочу обидеть моих коллег, которые в больницах и поликлиниках честно выполняют свои обязанности, часто за копейки.

Не об этом разговоре. Если в здоровом обществе лидеры являются самыми умными и трудолюбивыми, то в тоталитарном обществе поднимаются наверх те, кто установил основном правилом своей жизни правило курятника: клюй ближнего, гадь на нижнего и потихоньку карабкайся вверх.

Извините за не совсем литературные выражения, но вы не выбросите ни слова из народного фольклора. Вот так и обстоят дела с Министерством здравоохранения. Ни один чиновник не осмелился высказать свое мнение против высокомерия Лукашенко. Все сидят там, кивая головой, как китайские болваны. Вот у кого остеохондроза в шейном отделе никогда не будет… Но достаточно: слишком много уважения будет, чтобы размышлять над ними. Кстати, на своем канале в YouTube я провожу опрос зрителей о доверии к Минздраву Беларуси. Вчера рейтинг недоверия составил 99%.

Эпидемия коронавируса развивается настолько быстро, что планы должны постоянно корректироваться. Я хотел рассказать вам о моей - не по собственной воле - неделе изоляции в инфекционной больнице после публикации обращения к властям. Но, возможно, это уже не актуально на фоне быстрого роста числа инфицированных, больных и умерших в Беларуси…

Даже согласно уменьшенным цифрам Минздрава, развитие ситуации идет по малоконтролируемому сценарию. Все эти «ситуации под контролем» Кочановой и Минздрава ничего не стоят. На мой взгляд, они очень вредны, потому что снижают чувство опасности эпидемии, притупляют бдительность людей по отношению к ней.

Пару дней назад поступил прогноз от нашего соотечественника Павла Скумса, который сейчас живет и работает в Соединенных Штатах. Прогнозируется пик коронавирусных заболеваний в Беларуси в конце апреля - начале мая. В этом случае наиболее вероятное число ежедневных новых случаев пика заболевания прогнозируется в пределах 1500-2000. Это означает, что общее число пациентов достигнет десятков тысяч, а число погибших составит сотни, а может быть, и тысячи. Жесткие карантинные меры могли бы сократить эти цифры, но человеческие жизни были принесены в жертву экономике. Бесчеловечно. Но кто сказал, что мы живем в человеческой стране?