«Баста»: Председатель Новополоцкого горисполкома изолирован с подозрением на коронавирус 22 8.04.2020, 8:56

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Чиновник находился на общем совещании руководства ОАО «Нафтан».

Витебская область. Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов - на самоизоляции, как контакт первого уровня. Об этом чиновник написал в соцсетях, сообщает телеграмм-канал «Баста».

«Действительно, я отношусь к контактам первого уровня, то есть я находился в одном помещении с инфицированным человеком», - сообщил Дмитрий Демидов.

Чиновник призвал жителей Новополоцка следовать рекомендациям врачей и по возможности ограничить социальные контакты.

Демидов находился на общем совещании руководства ОАО «Нафтан». Коронавирус ранее обнаружили у главврача поликлиники предприятия.

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