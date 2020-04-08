«Утром — выписали, вечером — забрали в инфекционку» 8.04.2020, 9:27

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Фото: svaboda.org

Что происходит под Буда-Кошелево, где в больницу из-за COVID-19 забирали 39 человек.

В районную больницу попали 39 жителей поселка Коммунар, что под Буда-Кошелево. Из них 24 — третьеклассники. Причина — у одного из третьеклассников нашли коронавирус. Он занимался в Гомельской СДЮШОР-4, два тренера которой заболели COVID-19.

29 человек после тестов из больницы отпустили, 10 остаются под медицинским наблюдением. Это семья мальчика, четыре школьника, которые сидели в классе близко возле него, а также учительница.

«Радыё Свабода» выяснила, как коммунаровцы встретили «заразный» вызов.

На улицах людей мало. Жильцы стараются без лишней нужды не выходить из дома. Пенсионеры наблюдают за жизнью поселка из окон и балконов. Одна пенсионерка сидит в одиночестве на лавочке под подъездом.

«Слушайте, что нам, старикам, делать? Можно ли уже выходить из квартир? Я сегодня только первый раз вышла», — спрашивает у нас пенсионерка в маске.

Все, кто спешит в магазин или на работу, — в масках, некоторые — в перчатках.

Дети проводят время на игровых площадках, качелях. Все сплошь — в масках или респираторах. Просим у их родителей разрешение на съемки. «Настя, домой, скоро!» — вместо разрешения ребенка загоняют обратно в квартиру.

«Честно — первый раз за неделю вышли на улицу! Устали уже в доме сидеть с детьми. Мы их в садик не водим. Не только после этого случая со школьником, но и раньше не водили — мы за бдительность. Мы не стали водить детей в садик, как только пошла информация о коронавирусе. Маски, антисептики — все это мы выполняем», — говорят молодые родители Татьяна и Вячеслав. У них двое маленьких детей.

В поселке живет более 2 тысяч человек. Большинство из них работает на местной птицефабрике.

«Я на работу больше автобусом не езжу, пешком хожу — мало ли кто едет в том автобусе? Их, естественно, дезинфицируют, но лучше я пешком на работу доберусь. Карантин надо вводить, и давным-давно», — рассуждает местная жительница.

Оксана — молодая мать. Она тоже не водит дочь в садик, и вообще семья сама объявила карантин. «Сидим дома, муж пока в отпуске. На улицу стараемся не выходить. Сегодня — первый раз за неделю как минимум, ведь погода хорошая. Нашу воспитательницу из сада также забирали на проверку в Буда-Кошелево. Она ехала в одной маршрутке с тем мальчиком», — говорит Оксана.

«Подъезд дезинфицируем сами»

Она приучила дочь обрабатывать руки антисептиком. У матери с собой большая бутылка дезинфекционного средства, влажные салфетки, у дочки — малая бутылочка с антисептиком.

Сама Оксана заботится об общей безопасности в подъезде.

«Мне не трудно. Я в нашем подъезде все ручки, поверхности, поручни обрабатываю средством для дезинфекции, соседка пол моет — тоже с разными средствами для дезинфекции. Насколько я знаю, совсем мало родителей водят детей в садик. У кого есть возможность — все сидят дома», — отмечает молодая мать.

На входе в Коммунаровскую школу висит предупреждение, что посторонним людям за вахту проходить нельзя.

Директор школы Михаил Борисевич рассказывает, что до среды в больнице остаются семья мальчика, учительница и четыре школьника.

«Насколько я знаю, у всех отрицательные результаты анализов. Но врачи еще раз перепроверят их, чтобы подстраховаться», — говорит директор.

Он позитивно отзывается о семье заболевшего мальчика. Это многодетная семья, все очень активные, участвовали в спортивных соревнованиях, различных поселковых и районных мероприятиях. Родители заботились о развитии детей — отдали сына на акробатику в Гомель.

«Насколько я знаю, связывался с матерью, — мальчик чувствует себя хорошо. Да и все, кого тогда забрали, не имели никаких проблем со здоровьем», — отметил Михаил Борисевич.

Он утверждает: никакой паники в Коммунаре не было. Санитарные службы предупредили людей, чтобы те подготовили детей, и забрали малышей на проверку.

«Школу четыре раза обработали различными средствами»

«Школу мы всю обработали средствами дезинфекции, четыре раза. У нас все есть для обработки стен, поверхностей, рук. Сегодня, если нужно, я могу еще тонну средств дезинфекции развезти для обработки. Честно — просили детей, чтобы больше сидели по домам. Мы готовы, если нужно, организовать дистанционное обучение. У нас и сейчас есть у всех учителей, классных группы в Viber, наши филологи уже сбрасывают школьникам задания, собираются в определенное время, обсуждают литературные произведения через интернет. Если что — классные будут собирать задания по разным предметам и присылать детям», — объясняет Михаил Борисевич.

С понедельника в школе начнутся занятия. Но директор обращает внимание, что никто не запретит родителям не пускать детей в школу, если те не захотят.

«Мы организуем для них дистанционные задания по школьной программе», — добавил директор.

6 апреля жители Коммунара на условиях анонимности сообщили, что вечером сотрудники «скорой» в предохранительных костюмах забрали пенсионерку, жительницу поселка. Этот случай не связан с госпитализацией 39 человек.

«Утром — выписали, вечером — забрали в инфекционку»

Муж пенсионерки сейчас сам сидит дома, как посоветовали врачи.

«Моя жена лежала в областной больнице. Вчера, 6 апреля, ее выписали, утром. Я поехал и забрал ее. Вечером нам позвонили врачи и сказали, чтобы она снова собиралась в больницу — инфекционную. Как ей объяснили, в областной больнице, но это неточно пока, у женщины, которая с ней лежала, из другого района, обнаружили предварительно коронавирус. Они были в одной палате. Сейчас жена в инфекции. Но у нее нет никаких признаков заболевания. Результаты теста будут в среду. Надеюсь, с ней все будет хорошо», — говорит пенсионер.

Санитарная служба провела дезинфекцию их квартиры и подъезда.

В Гомельской областной клинической больнице — карантин. На главном входе объявление: «посещения запрещены с 6 апреля». Для родственников тяжелобольных пациентов предусмотрены разовые пропуски.

В Гомельской области на 7 апреля было 32 случая коронавируса, 10 из них — в Лельчицком районе. Люди, заболевшие коронавирусом, есть в Октябрьском, Жлобинском районах, Гомеле и Речице.