В разгар эпидемии коронавируса белорусов отправляют на субботники: подробности из регионов 19 8.04.2020, 9:40

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Как ситуация выглядит в разных городах страны.

Несмотря на эпидемию коронавируса, во многих городах Беларуси местные власти проводят субботники, на которые принудительно отправляют бюджетников. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили подписчики из разных регионов.

Минск. В общежитии Белорусского государственного университета физической культуры, что возле Арены, объявлен принудительный субботник.

«Точную дату пока не назначили, но будет в любое время. Из общежития уже увозили студентов. В карантине также сотрудник охраны с семьей и один уборщик», - сообщает подписчик канала.

Работников ОАО «Минский молочный завод №1» 11 апреля также отправляют на субботник.

«На молочном завода №1 в субботу объявили субботник. Явка обязательна», - сообщает подписчик канала из Минска.

Гродно. Субботник запланирован на 11 апреля.

«В субботу учителей и школьников отправляют на озеленение города. Принудительно», - пишет подписчик из Гродно.

Минский район. Субботники пройдут 11, 18 и 25 апреля.

«В целях активизации работ по наведению и поддержанию надлежащего порядка на земле с 01.04.2020 по 30.04.2020 необходимо провести месячник по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территории. В связи с этим организовать и провести 4, 11, 18 и 25 апреля субботники», - говорится в постановлении Минского райисполкома, копия которого есть в редакции канала.

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