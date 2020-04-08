«Попросила в банке отсрочку по кредиту - за рассмотрение заявления взяли 45 рублей!» 19 8.04.2020, 9:55

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Фото: photoxpress.ru

Белорусы столкнулись с дополнительными поборами.

Белорусы все чаще стали обращаться в банки, но уже не для того, чтобы оформить новые кредиты, а чтобы попытаться отсрочить обязательные платежи по уже взятым займам. Причины в большинстве своем понятны: сложная эпидемиологическая обстановка, закрытые границы, срывы заключенных контрактов - из-за всего этого некоторые производства приостанавливаются, предприятия и организации ставят свою деятельность на паузу. Понятно, что они вынуждены отправлять работников в отпуск. Везет тем, кто отправляется в вынужденный простой с сохранением хотя бы двух третей заработка, но есть и те, кто «отдыхает» с формулировкой «за свой счет». И многие их тех, кто имеет кредиты, теперь не могут их своевременно погашать, пишет kp.by.

Что делать? Решение очевидно: обращаться в отделение банка и просить предоставить что-то вроде кредитных каникул. И здесь многие сталкиваются со сложностями.

- Когда мы с мужем покупали квартиру, то вынуждены были взять два кредита. Один - потребительский, второй - целевой, на приобретение жилья, - рассказывает минчанка Алена. - Так получилось, что муж остался без работы: фирма, где он работал, торговала с Россией, сейчас она не просто временно не работает, а вообще закрылась. Муж теперь официально безработный, я сижу в декрете с маленькой дочкой. Весь доход - пособие по уходу за ребенком и пособие по безработице. Муж активно ищет работу, пока безуспешно. Мы обратились в Приорбанк, где брали потребительский кредит, с просьбой предоставить отсрочку в его погашении буквально на два-три месяца: я уверена, что муж найдет работу и потом мы снова сможем его погашать. Там взяли заявление, обнадежили, пообещали его рассмотреть в течение недели, предложить какие-то варианты.

С кредитом на квартиру, который Алена с мужем брали в другом банке, оказалось все сложнее.

- Мы приехали в отделение, где оформляли кредит, там нам дали телефон ипотечного офиса. Примерно полтора часа настойчивых звонков и ожидания на трубке увенчались успехом: ответил специалист, молодой человек. Я объяснила ситуацию, однако диалога не получилось. Единственный вариант, который он смог мне предложить, заключался в том, что банк может рассмотреть нашу просьбу, но только в том случае, если в трудовой книжке у мужа причиной увольнения будет указана сложная эпидемиологическая обстановка. Очевидно же, что этой формулировки не существует, есть нормы Трудового кодекса, - эмоционально заключает Алена. - В конце концов, я спросила, а что если муж заболеет коронавирусом, попадет в больницу, получит больничный с этим диагнозом? На это консультант мне сообщил, что в этой ситуации банк рассмотрел бы нашу просьбу и, может быть, предоставил отсрочку по основному долгу на срок больничного листа, но проценты мы обязаны были бы выплачивать в любом случае. В общем, конструктива не получилось, не знаю, как быть дальше.

«Попросили подтвердить, что уровень моего дохода восстановится»

С другой проблемой столкнулась Наталья, специалист по рекламе.

- У меня есть непогашенный кредит на потребительские нужды в Белинвестбанке. Платить по нему временно не могу - зарплата стала чисто символической. Обратилась в банк с просьбой о предоставлении отсрочки по оплате. Там мне сказали, что каждый случай рассматривается индивидуально, необходимо собрать пакет бумаг. Во-первых, нужно принести документы, подтверждающие, что зарплата снизилась. Устроит справка о доходах за шесть месяцев. Во-вторых, попросили документ, подтверждающий, что уровень моего дохода восстановится. Что это может быть за документ, специалист не смогла пояснить. Но самое интересное меня ждало впереди. Заявление и приложенные к нему документы в банке рассмотрят только за деньги! Стоимость рассмотрения заявления - 45 рублей! При этом специалист сказала, что тариф уже понизили, раньше было вообще 85 рублей. Отдельно она обратила внимание, что рассмотрение заявления с просьбой вовсе не гарантирует положительного решения по нему.

У каждого банка свой тариф на заявления о кредитных каникулах

Мы решили проверить, действительно ли уйти на кредитные каникулы стоит денег и вообще - легко ли их получить.

В Белинвестбанке нам подтвердили, что за рассмотрение заявления об отсрочке платежа по кредиту действительно берут 45 рублей - такой тариф банк устанавливает самостоятельно, на что имеет право. Кроме этого, банк может предоставить отсрочку только по погашению основного долга, платить проценты придется в любом случае.

Консультант Белагропромбанка (в его отделение пришлось обратиться лично, потому что ожидание ответа по номеру контакт-центра заняло 40 минут, но специалист так и не ответил) рассказал, что в случае положительного решения отсрочка внесения платежей по потребительским кредитам может составить до трех месяцев. Но в четвертом месяце клиент обязан сделать сразу четыре платежа за один раз, одномоментно погасив свои обязательства! Вариант, что и говорить, почти неподъемный.

В контакт-центре БНБ-Банка рассказали, что если возникли трудности с уплатой кредита, то нужно предоставить подтверждающие это документы, написать заявление. Его рассмотрят, и если решение будет положительным, то нужно будет заключить дополнительное соглашение, в котором пропишут все условия. Стоимость заключения дополнительного соглашения - 25 рублей.

Банк БелВЭБ тоже идет навстречу своим клиентам, которые попали в непростую финансовую ситуацию: каждую ситуацию здесь рассматривают индивидуально, отсрочка может быть предоставлена только по основному долгу, новые условия оформляются дополнительным соглашением. Стоит оно, согласно тарифам банка, 30 рублей.

Сотрудники Белгазпромбанка рассказали, что заявления с просьбой об отсрочке в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой рассматриваются около 15 дней. Сама отсрочка предоставляется максимум на полгода и касается исключительно основного долга, от уплаты процентов не избавят в любом случае. При этом если клиент раньше уже имел просрочку по уплате своего кредита, то положительного решения о «кредитных каникулах» ждать не стоит вовсе. Стоит заключение дополнительного соглашения 25 рублей.

В отделении Абсолютбанка отметили, что банк только начал разрабатывать схему, по которой его клиенты смогут при необходимости взять паузу в оплате своих кредитных обязательств. Надо написать заявление, предоставить справку о доходах, где будет видно, что они действительно снизились. Обращение рассмотрят примерно за 14 дней, это бесплатно. Если специалисты банка сочтут ваши обстоятельства достаточными, то отсрочка будет предоставлена на 3 месяца, и это будет «полный стоп»: в это время банк не потребует уплачивать задолженности ни по основной сумме, ни по процентам. Оформят это решение дополнительным соглашением, его заключение, что приятно, также бесплатно.

В офисе Беларусбанка подчеркнули, что случай каждого отдельного заемщика рассматривается индивидуально, однако если банк решит предоставить отсрочку, то ее максимальный срок составит не более 6 месяцев, при этом в самом позитивном случае в это время не потребуется ни уплачивать проценты, ни погашать платеж по основному долгу.

Напомним, еще 20 марта коммерческие банки получили рекомендацию Нацбанка предоставить клиентам кредитные каникулы, то есть отсрочку погашения кредита и уплаты по нему процентов.