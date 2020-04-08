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В Брестской области выявлен всплеск COVID-19

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  • 8.04.2020, 10:19
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В Брестской области выявлен всплеск COVID-19
иллюстрационное фото Reuters

Ситуация в регионе резко изменилась.

Вспышка коронавируса в Брестской области, сообщает телеграмм-канал "Баста". До последнего времени сообщений из юго-западного региона было немного, но вчера ситуация изменилась. Приводим подтвержденные данные данные по Брестской области.

Брест

"18 человек доставлено только за последние два дня. Контактники первого уровня. Проводятся тесты", - пишет сотрудник Центральной городской больницы Бреста.

"Свекровь работает в Брестском тубдиспансере. В конце прошлой недели персоналу объявили, что тубдиспансер перепрофилируют в срочном порядке под больных пневмонией и короновирусом, а на первом этаже сделают общежитие для сотрудников, чтобы они дежурили по неделям. С понедельника стали переводить больных туберкулёзом в областные больницы, чтобы освободить места. Свекровь пенсионного возраста, обратилась к завотделением с вопросом об увольнении и офиц.выходом на пенсию, на что ей ответили, что увольнять никого не будут, в отпуск не отпустят, а если просто не выйдет на работу, то будет уголовная ответственность", - сообщает подписчица канала из Бреста.

"Пневмонии" возим в БЦГБ [Брестскую центральную городскую больницу], там их очень много, в областную больницу возим контакты. Вчера ночью возили контактных, в том числе, девочку, которая приехала из Витебска с короной, - сообщил работник "скорой помощи" из Бреста.

Барановичи

"Барановичский городской кожно-венерологический диспансер. Госпитализированы 20 человек – контакты первого уровня", - пишет сотрудник учреждения.

Пинский район, деревня Молотковичи

"Под Пинском в селе Молотковичи (Молотковичская инфекционная больница Пинского района), как минимум, семь подтвержденных случаев. Это люди из Евроопта в Лунинеце", - пишет источник из Пинска.

"В инфекционную больницу "Молотковичи" свозят контактников из Столина, Лунинца и Пинска. Лежат в соседних палатах с подтвержденными", - пишет сотрудник больницы.

Ганцевичи

"Есть несколько контактов первого уровня из Ганцевичей. В субботу их перевезли в Брестскую областную больницу. В самих Ганцевичах также есть несколько человек, отправленных на карантин. Кафе и бары были закрыты "по техническим причинам" с субботы", - пишет житель Ганцевичей.

"В Ганцевичах шесть случаев коронавируса", - сообщает врач Центральной районной больницы Ганцевичей.

Каменец

"Двое человек в инфекционном отделении районной больницы. Диагноз подтвержден", - пишет источник из Каменца.

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