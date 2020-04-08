Европейский челлендж: «Будь активным дома» 4 8.04.2020, 10:36

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Каждый может снять видео или фото физического упражнения, которое можно делать дома.

Еврокомиссия запустила челлендж «Будь активным дома» #BeActiveAtHome. Инициаторы приглашают пользователей социальных сетей делиться своими «рецептами» физической активности в условиях карантина, введенного во многих странах мира из-за эпидемии коронавируса COVID-19, пишет «Европульс».

В челлендже могут принять участие все желающие. Для этого надо снять видео или фото упражнения, которое можно делать дома, и поделиться им в социальных сетях с хештегом #BeActiveAtHome. Таким образом соберется база полезных и нестандартных упражнений, которые помогут сохранить форму несмотря на домашний режим.

Самые эффективные или забавные упражнения появятся в официальных аккаунтах европейских проектов, связанных с молодежью и спортом: EUSport в Twitter, european_youth_eu в Instagram и EUErasmusPlusProgramme в Facebook. Например, тегу можно научиться использовать потолочный светильник вместо баскетбольного кольца или посмотреть видео испанских учителей физкультуры, которые показывают разные способы заниматься спортом в ограниченном пространстве – от танцев до приседаний с утяжелением в виде ребенка на плечах.

#BeActiveAtHome – это часть кампании #BeActive, которую Еврокомиссия проводит с 2015 года в рамках Европейской недели спорта.