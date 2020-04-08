закрыть
8 апреля 2020, среда, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Европейский челлендж: «Будь активным дома»

4
  • 8.04.2020, 10:36
  • 1,116
Европейский челлендж: «Будь активным дома»

Каждый может снять видео или фото физического упражнения, которое можно делать дома.

Еврокомиссия запустила челлендж «Будь активным дома» #BeActiveAtHome. Инициаторы приглашают пользователей социальных сетей делиться своими «рецептами» физической активности в условиях карантина, введенного во многих странах мира из-за эпидемии коронавируса COVID-19, пишет «Европульс».

В челлендже могут принять участие все желающие. Для этого надо снять видео или фото упражнения, которое можно делать дома, и поделиться им в социальных сетях с хештегом #BeActiveAtHome. Таким образом соберется база полезных и нестандартных упражнений, которые помогут сохранить форму несмотря на домашний режим.

Самые эффективные или забавные упражнения появятся в официальных аккаунтах европейских проектов, связанных с молодежью и спортом: EUSport в Twitter, european_youth_eu в Instagram и EUErasmusPlusProgramme в Facebook. Например, тегу можно научиться использовать потолочный светильник вместо баскетбольного кольца или посмотреть видео испанских учителей физкультуры, которые показывают разные способы заниматься спортом в ограниченном пространстве – от танцев до приседаний с утяжелением в виде ребенка на плечах.

#BeActiveAtHome – это часть кампании #BeActive, которую Еврокомиссия проводит с 2015 года в рамках Европейской недели спорта.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова