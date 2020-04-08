В интернете появились фото Суперлуния
- 8.04.2020, 10:44
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Это оптический эффект, из-за которого Луна кажется больше привычного вида.
В ночь на 8 апреля жители Земли в разное время могли наблюдать природное явление, которое называется «Суперлуной», пишет korrespondent.net.
Спутник Земли приблизился на минимальное расстояние к планете. В это время Луна была расположена на расстоянии 356,9 тысяч километров от Земли.
Из-за этого возник оптический эффект, когда кажется, что Луна гораздо больше чем обычно. Процент освещенности Луны составил 100%.
Dernière vidéo de la super Lune ce soir 🌕 C’est une chance de pouvoir voir notre satellite de si près 🔭#superlune #supermoon #lune #moon #space pic.twitter.com/xAJEjx5MPz— Maître Petit Pois (@maitrepetitpois) April 7, 2020
#SuperLuna, #SuperMoon 💓💞🌝. #QuedateEnCasa. https://t.co/7iqH0MOGXF— ⚡️🖤💙💜🌌 ...MultiVerses... 🌌💜💙🖤⚡️. (@magl001) April 7, 2020