В интернете появились фото Суперлуния 8.04.2020, 10:44

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Фото: EPA

Это оптический эффект, из-за которого Луна кажется больше привычного вида.

В ночь на 8 апреля жители Земли в разное время могли наблюдать природное явление, которое называется «Суперлуной», пишет korrespondent.net.

Спутник Земли приблизился на минимальное расстояние к планете. В это время Луна была расположена на расстоянии 356,9 тысяч километров от Земли.

Из-за этого возник оптический эффект, когда кажется, что Луна гораздо больше чем обычно. Процент освещенности Луны составил 100%.