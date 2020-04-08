В Швеции от коронавируса за сутки умерло 114 человек

В Швеции от коронавируса за сутки умерло 114 человек5
- 8.04.2020, 10:52
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Всего в стране с начала эпидемии заразилось 7 693.
В Швеции от коронавируса за последние сутки умерло 114 человек. Заразилось за последние 24 часа в этой скандинавской стране 487 человек. Об этом говорят данные сайта worldometers.info.
Общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии - 7 693 человека. Умерло с начала эпидемии 591.
Белорусские власти любят приводить в пример Швецию, которая не вводила таких жестких карантинных мер, как другие европейские страны, но ситуация в Беларуси с коронавирусом обстоит намного хуже.