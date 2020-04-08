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«Баста»: Пассажиров поезда «Осиповичи-Жлобин» собрали в одном вагоне из-за коронавируса

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  • 8.04.2020, 11:08
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«Баста»: Пассажиров поезда «Осиповичи-Жлобин» собрали в одном вагоне из-за коронавируса

Об инфекции было известно работникам ЖД, но электричка продолжала движение.

Пассажиров поезда "Осиповичи-Жлобин" по прибытию на конечную станцию собрали в одном вагоне. На вокзал в Жлобине прибыли "скорые" и милиция. Пассажиров выпустили только после того, как переписали их данные. Как стало известно позже, в одном из вагонов ехал пассажир, у которого подозревают коронавирус, сообщает телеграмм-канал "Баста".

"7 апреля ехала из Бобруйска в Жлобин на дизель-поезде региональных линий экономкласса Осиповичи-Жлобин, который отправлялся со станции Бобруйск в 15:58. Работниками железнодорожной станции было сделано объявление, о том, что пассажиры не должны занимать последние два вагона, по техническим причинами они закрыты.

По приезду в город Жлобин, пассажиров собрали в одном вагоне и не выпускали. Оказывается, в вагоне был человек который подозревается в том, что он инфиционирован. На вокзал прибыли милиционеры, медперсонал в полной экипировке. Мы ждали пока медработники произведут перепись пассажиров и дезинфекцию последних вагонов.

Считаю что раз об этом уже было известно по прибытию поезда в Бобруйск, об этом должны были сообщить пассажирам заранее, чтоб каждый решал, стоит ему ехать в этом поезде или нет. И вообще не понятно, почему не отцепили эти вагоны в том же Бобруйске, зачем нужно было их везти в Жлобин", - пишет подписчица.


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