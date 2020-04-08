У главного врача «Нафтана» обнаружили коронавирус 4 8.04.2020, 11:37

1,751

Сергей Чубрик

Фото: naftan.by

Врач работал в заводской поликлинике.

У главного врача заводской поликлиники НПЗ «Нафтан» Сергея Чубрика нашли коронавирус. Такой результат дал предварительный тест, сообщает «Вестник Нафтана».

Сергей Чубрик изолирован. Официально сообщается, что, «благодаря разработанным мерам, удалось выявить контакты первого уровня, которые немедленно самоизолировались».

Кроме того, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов сообщил, что находится на карантине, так как является контактом первого уровня человека с коронавирусом, сообщает «Радыё Свабода».

Сейчас в закрытом аккаунте в инстаграм он пишет, что находился с инфицированным в одном помещении.

«Мною сдан тест, который показал отрицательный результат. Сейчас я нахожусь в самоизоляции, продолжаю работать дистанционно. Выполняю рекомендации врачей и пробуду под наблюдением необходимо время», - написал председатель.

На просьбу корреспондента «Радыё Свабода» прокомментировать эти сведения Дмитрий Демидов пока не откликнулся.