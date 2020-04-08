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В Украине людям старше 80 лет начали выплачивать дополнительные пенсии

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  • 8.04.2020, 11:40
В Украине людям старше 80 лет начали выплачивать дополнительные пенсии

Доплату получат около 1,5 миллиона пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен (почти $20) за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, пишет rbc.ua.

Как отметили в ПФУ, выплата 500 гривен за апрель начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты проводятся по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Кроме того, для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен (почти $100).

Пенсионным фондом уже проведены соответствующие перерасчеты для 1 480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет, подготовлены выплатные ведомости, которые переданы банкам и отделениям «Укрпошта».

«Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам после достижения ими возраста 80 лет», - добавили в ПФУ.


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