Официальная статистика смертей от коронавируса в Беларуси не обновляется вторые сутки 9 8.04.2020, 11:50

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У независимых СМИ и блогеров на этот счет другая информация.

Telegram-канал Минздрава заявил, что в Беларуси выявлено 1066 случаев коронавируса. Министерство утверждает, что от коронавируса в нашей стране уже двое суток никто не умирает.

Однако независимые СМИ и блогеры постоянно информируют о новых случаях смерти от коронавируса в Беларуси.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.