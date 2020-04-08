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Официальная статистика смертей от коронавируса в Беларуси не обновляется вторые сутки

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  • 8.04.2020, 11:50
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Официальная статистика смертей от коронавируса в Беларуси не обновляется вторые сутки

У независимых СМИ и блогеров на этот счет другая информация.

Telegram-канал Минздрава заявил, что в Беларуси выявлено 1066 случаев коронавируса. Министерство утверждает, что от коронавируса в нашей стране уже двое суток никто не умирает.

Однако независимые СМИ и блогеры постоянно информируют о новых случаях смерти от коронавируса в Беларуси.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.


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