Правительство Литвы будет сдерживать цены в условиях карантина 8.04.2020, 11:55

Поправки к закону о гражданской защите были приняты Сеймом в срочном порядке.

7 апреля Сейм Литвы принял закон, позволяющий правительству страны в условиях карантина устанавливать максимальные цены на основные товары и услуги, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе. Поправки к закону о гражданской защите были приняты в срочном порядке.

Принятые поправки позволят устанавливать максимально возможные цены на товары и услуги первой необходимости, вводить необходимые ограничения на продажу таких товаров и услуг, устанавливать возможные пределы продажи товаров и услуг, а также вводить запрет на вывоз определенных товаров из страны.

«Служба защиты прав потребителей уже получает запросы о возможном повышении цен — особенно относительно подорожания дезинфицирующих средств, респираторов и масок. Паника заставляет людей покупать больше товаров первой необходимости, чем им нужно. Это увеличивает спрос на конкретные товары», — пояснил министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс.

Ранее некоторые из стран ЕС приняли аналогичные меры: во Франции установлены максимальные цены на дезинфицирующие средства, Чехия установила предел цен на респираторы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что регулирование цен, объема продукции и запрет на экспорт должны вводиться только при крайней необходимости. Максимальный срок введения ограничений не должен превышать длительность чрезвычайной ситуации.

Литва ввела карантин в связи с коронавирусом с 16 марта, позже он был продлен до 13 апреля. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о том, что карантин будет продлен еще минимум на две недели. По состоянию на 9 утра 8 апреля, в Литве зафиксировано 912 случаев коронавирусной инфекции и 15 смертей от коронавируса.