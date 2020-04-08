Пасхальные службы в синагогах Минска пройдут в формате онлайн 8.04.2020, 12:12

С вечера 8 апреля иудеи начнут отмечать Песах.

Впервые пасхальные службы в некоторых минских синагогах состоятся в формате онлайн. Об этом сообщил главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович, пишет minsknews.by.

— Это сделано для того, что обезопасить пожилых людей в ситуации сложной эпидемиологической обстановки, — пояснил Абрамович. — Рекомендуем всем: оставайтесь дома! В нынешнем году пасхальный седер пройдет в режиме онлайн. В центре «Бейт Симха», что на улице Шорной, служба начнется 8 апреля в 18:30. Также онлайн состоится и модельная служба встречи Субботы 10 апреля в 18:30. Детали подключения и просмотра записи можно уточнить по е-mail: abramovichgrisha@mail.ru.

С вечера 8 апреля иудеи начнут отмечать один из главных праздников — Песах. Он связан с важным событием в истории еврейского народа — выходом из египетского рабства. Торжество трактуется и как праздник весны, пробуждения природы, обновления и обретения свободы и достоинства.

С праздником связано немало традиций.

— Это не только чтение молитв, трапеза, подчиненная определенному порядку — седеру, но и обращение к истории: рассказы о выходе евреев из 210-летнего египетского рабства, — отмечает раввин.

Песах — семейный праздник. Пасхальная трапеза начинается с мацы. Этот пресный хлеб из воды и муки пекут в память о том, что евреи, в спешке покидавшие Египет, взяли хлеб из не успевшего подойти теста. Далее в определенном порядке едят блюда с пасхальной тарелки — кеара. Каждое из них имеет определенный смысл. К примеру, зелень символизирует начало весны, а зеленый лук, хрен или латук означают горечь рабства.

Наиболее важными считаются первые и последние два дня Песаха. На протяжении праздника принято вспоминать историю еврейского народа, петь псалмы, читать «Песнь моря» из Торы и лирические «Песнь песней Соломона».