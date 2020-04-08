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Ученые обнаружили недостающее звено в эволюции планет

  • 8.04.2020, 12:20
Ученые обнаружили недостающее звено в эволюции планет

Речь идет об объекте на окраине Солнечной системы.

Астрофизики обнаружили недостающее звено в эволюции планет, о котором ученые предупреждали 70 лет назад. Речь идет об объекте на окраине Солнечной системы, его радиус достигает 1 300 метров, пишет lenta.ua.

Исследование провели астрофизики Национального института естественных наук планеты в Японии. Они утверждают, что теории о существовании этого небесного тела их коллеги выдвигали несколько десятков лет тому назад. Эти объекты были важным звеном в процессе формирования планет и состояли из пыли и льда. Видеть их можно и в настоящее время. Ярким примером такой системы является пояс Койпера.

Специалисты предполагают, что все, находящееся в этой области Солнечной системы, сохранило первозданный вид и является ее остатками, в отличие от остальных тел, которые были изменены под воздействием различных явлений. Существование этих объектов ученые предсказывали около 70 лет назад. Астрофизики прогнозировали, что они малы, тусклы и находятся слишком далеко, чтобы их можно было обнаружить при помощи телескопов.

Выявить подобное тело удалось при помощи специализированной аппаратуры посредством техники, известной в научных кругах как затмение. После того, как сверхмощное оборудование удалось установить на одном из зданий на острове Мияко, было протестировано около 2 000 космических тел. Полученные анализы показали, что когда звезда выглядит тусклой, ее скрывает объект из пояса Койпера. Ученые полагают, что таких объектов в данной системе намного больше, чем считалось ранее.


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