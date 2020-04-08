Эксперты заявили о недооценке российскими властями масштабов кризиса 6 8.04.2020, 12:29

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Российская экономика нуждается в больших вливаниях денег.

Стоимость объявленных в России антикризисных мер и других расходов на борьбу с последствиями коронавируса в России составит от 2 до 3% внутреннего валового продукта (ВВП), оценили экономисты, участвовавшие в заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton во вторник, 7 апреля. РБК следил за трансляцией.

«По нашим расчетам, Россия пока выделила прямые и косвенные меры поддержки в пределах 2–3% ВВП», — сказал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его мнению, в российскую экономику необходимо «закачивать больше денег» — около 3–4 трлн роси. руб. «Государство привыкло брать, но не привыкло раздавать. Но, если сейчас активно не помогать компаниям сохранять фонды и рабочие места, впоследствии восстановление экономики будет идти крайне медленно и очень трудно», — указал эксперт.

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».

США реализуют пакет налогово-бюджетных мер стоимостью 10,5% ВВП, Австралия — 9,7%, Канада — 6% ВВП, Япония — 4,9%, Казахстан — 3,4% ВВП, Великобритания — 2,5%, Чехия — 2% ВВП, следует из базы данных COVID-19 Economic Stimulus Index на 1 апреля.

Вряд ли Россия, как США, может потратить 10% ВВП, но, учитывая уникальные масштабы кризиса, направить 3–4% «вполне в силах», уверен руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. По оценке Института экономики роста, нужны меры стоимостью от 7 до 9,5% ВВП, или 7,7–10 трлн руб., сказала директор института Анастасия Алехнович. Но без пересмотра бюджетного правила программа стимулов может составить около 2,4% ВВП, оценил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Нужно выходить за пределы привычных представлений о возможных источниках финансирования, считают экономисты. «В такой экстраординарной ситуации выпуск ОФЗ, которые бы поддерживал Центральный банк, — РЕПО или прямые выкупы, — возможно, могут иметь место», — предположил Вьюгин.

К настоящему времени правительство зарезервировало 1,4 трлн руб. на борьбу с кризисом, или около 1,25% ВВП. Кроме того, власти не намерены сокращать бюджетные расходы в 2020 году, несмотря на обвал цен на нефть и выпадающие из-за этого доходы бюджета, которые эксперты оценивают в 3–4 трлн рос. руб. (до 3,6% ВВП). При этом будет проведена «приоритизация расходов федерального бюджета в антикризисных целях», сообщали в пресс-службе Минфина.

Антикризисные меры правительства состоят в основном не из новых расходов: это отсрочка уплаты налогов, кредитных и арендных платежей, снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего предпринимательства (МСП), госгарантии по кредитам для компаний, расширение программы рефинансирования банков для кредитования МСП.

Как на бюджет повлияет обвал цен на нефть

Спад мировой экономики из-за коронавируса будет на порядок больше, чем во время кризиса 2009 года, пессимистичен Гурвич: «Предлагается назвать нынешний кризис «мать всех рецессий», потому что он будет сильнее предыдущих». Из-за сокращения внешнего спроса Россия будет вынуждена сократить экспорт. Кроме того, традиционно, как в любой кризис, произойдет отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами, добавил экономист.

Для России негативные последствия пандемии усугубляются падением нефтяных цен ниже $30 за баррель: на нефтегазовые доходы приходится более 40% федерального бюджета. «Пришла беда — отворяй ворота, а из-за нефтяной иглы ворота России оказались распахнуты очень широко», — констатировал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.