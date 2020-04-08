Артемий Троицкий: Белорусы не простят Лукашенко массовых смертей от коронавируса 25 8.04.2020, 12:32

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Артемий Троицкий

Диктатор действует, как советские власти после Чернобыльской аварии.

Известный российский журналист Артемий Троицкий в очередном видеоролике на своем youtube-канале заявил, что действия Лукашенко напоминают действия советских властей после Чернобыльской аварии.

«Людям тогда ничего не сообщалось о том, что живут они, фактически, после взрыва атомной бомбы. (…) Александр Лукашенко воспроизвел дубль два той ситуации в 2020-м», — заявил Артемий Троицкий.

По словам журналиста, «люди в Беларуси по этому поводу ропщут».

«Они были бы рады, если бы какие-то предохранительные меры были введены. Но Лукашенко придерживается на этот счет иной точки зрения, — считает Артемий Троицкий. — Если в Беларуси начнется что-то совсем нехорошее и люди начнут заражаться и умирать в европейских масштабах, думаю, население ему это не простит никогда и ни за что».