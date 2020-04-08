Врач Витебской инфекционной больницы: Вы все еще думаете, что это шутки? 25 8.04.2020, 13:25

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Эмоциональное обращение к белорусам.

Валерия, врач Витебской областной инфекционной больницы, попросила белорусов оставаться дома, пишет Telegram-канал "Баста!".

- А вам еще не страшно от происходящего? - пишет медик в соцсетях. - Честно, к сожалению, в моей жизни сейчас нет ничего кроме работы и отдохнуть после работы. И я уже начинаю чувствовать нервозность. Даже не могу представить, каково моим коллегам, которые начали заниматься пациентами с коронавирусом гораздо раньше. Эти люди для меня - герои. Честно.

Ребята, вы еще думаете, что это все шутки? Ведь люди теряют и будут терять шанс на жизнь, заразившись Covid-19. Неважно, старый или молодой, с сопутствующими заболеваниями или нет. Меня это все страшно расстраивает и беспокоит. Особенно сильно волнуюсь за своих близких и друзей. Для реаниматолога плохо принимать все близко к сердцу, но пока по-другому не получается.

Друзья, мойте руки и посидите дома.

Коллеги, сил и терпения вам.

Всем привет из инфекционной больницы.

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