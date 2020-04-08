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Журналисты нашли у Дмитрия Медведева остров для рыбалки на Волге

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  • 8.04.2020, 13:33
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Журналисты нашли у Дмитрия Медведева остров для рыбалки на Волге

На острове находится дача экс-главы правительства РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев владеет островом на реке Волга с с дачей и 5D-кинотеатром. Об этом сообщил «Проект» в своем расследовании, пишет mbk.news.

На резиденцию в 27 гектаров журналисты обратили внимание в 2012 году. Предполагалось, что она принадлежит Владимиру Путину. До 2008 года там была база отдыха «Лотос», состоящая из плавучей гостиницы, коттеджа и охотничьих домиков на 48 мест. Когда журналист издания попытался позвонить и забронировать домик для рыбалки, то ему сказали, что турбаза принадлежит «кому нужно и не для простых людей», забронировать нельзя.

Строительство резиденции началось в 2010 году. Тогда участок острова Гористый перевели из статуса земель сельхозназначения в статус особо охраняемой территории. Его передали компании «Лотос Проект», которая обязалась соблюдать режим водно-болотного угодья и государственного биосферного заповедника «Астраханский». В 2013 году остров стал иметь две части — техническую для персонала со старой постройкой, пирсом и новую часть с восемью гостевыми домами, вертолетной площадкой, главным домом, ресторанным комплексом и причалом.

По данным издания, последние несколько лет «Лотос Проект» принадлежит через цепочку юрлиц компании, связанной с Алишером Усмановым.

Журналисты нашли мастера Константина Петрусенко из Красноярска, который занимался прокладкой инженерных сетей. По его словам, курировал застройку бывший одноклассник Медведева Евгений Архипов. Стоимость строительства издание оценило почти в 2 млрд рублей. Мастер рассказал, что на острове есть бассейн на 50 метров, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, 5D-кинотеатр и восемь домов «для гостей попроще». Отмечается, что строили все под рост Медведева. Петрусенко обратил внимание также на то, что в доме есть держатель для туалетной бумаги за пять тысяч рублей.

Жители близлежащего села Гандурино рассказали, что Медведев приезжает на базу два-три раза в год, акваторию патрулируют пограничники. Местные жители, которые работают на даче Медведева, говорят, что туда приезжает и жена проверять помещения на чистоту. Перед их прибытием в окрестностях усиливают меры охраны. От жителей требуют не выпускать коров, чтобы «не бродили и не гадили».


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