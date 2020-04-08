В зоне особенного риска находится сто тысяч белорусов пожилого возраста 7 8.04.2020, 13:44

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Без введения карантина они могут заразиться коронавирусом.

В Беларуси более 100 тысяч людей старше 60 лет вовлечены в экономику. В отсутствие всеобщего карантина рекомендация пожилым людям оставаться дома выглядит невыполнимой, пишет «Ежедневник».

На сайте Минздрава размещены рекомендации для лиц старше 60 лет по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Таким людям рекомендовано не выходить из дома и не встречаться с другими людьми без жизненно важной необходимости. «По возможности не ходите сами в магазин и аптеку», - рекомендует Минздрав.

Первого белоруса, погибшего от коронавируса, 75-летнего актера, посмертно пожурил Лукашенко: «Ну мы же просили! Ну ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь», - сказал он.

Однако актер Виктор Дашкевич был не единственным человеком старшего возраста, который вынужден ходить на работу в разгар коронавирусной инфекции.

По данным Белстата за 2017, в возрастной группе 60-74 года, заняты в экономике были 16,3% человек. Это более 100 тыс. пожилых людей. Можно предположить, что примерно столько их и сейчас, учитывая, что ни о каких массовых сокращениях возрастных работников не сообщалось.

А это значит, что примерно 100 тыс. человек из группы риска каждый день садятся в общественный транспорт, едут в школы, магазины, фабрики и заводы. И рискуют своими жизнями, ведь для них встреча с коронавирусной инфекцией может иметь фатальные последствия.

Преподавательница Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина Екатерина, которой сейчас 60 лет, рассказала журналистам, что каждый день ходит на работу по стандартному расписанию. Добирается до места работы на автобусе. По ее словам, большинство преподавательского состава – это люди пенсионного возраста или близко к нему.

На вопрос, почему она и ее коллеги не следуют рекомендации Минздрава и не остаются дома, Екатерина ответила: «Для этого нужно уволиться, учитывая мой возраст - без возможности восстановления».

Никаких отдельных условий работы для людей старшего возраста у них в вузе не вводилось. Приняты меры общего характера: лекции с аудиторией более 50 человек разделяют на две. Пропуски занятий студентами вузы не приветствуют.

«Последние годы посещаемость стала основным требованием к студентам. И сейчас, как всегда, большинство студентов стараются быть на всех парах, опасаясь недовольства администрации», - сказала Екатерина.

Как правило, в день у преподавателя 2-3 лекции. Таким образом, каждый день Екатерине приходится пребывать в нескольких многолюдных коллективах, не считая общественного транспорта.

Выходом из этой рискованной ситуации мог бы стать перевод учителей и преподавателей на дистанционную работу, хотя бы тех, кто находится в группе риска по возрасту. Однако без введения всеобщего карантина вузы и школы по собственной инициативе на такую меру не пойдут, уверена Екатерина.