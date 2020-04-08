закрыть
8 апреля 2020, среда, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Могилевской области выявлен новый очаг заражения коронавирусом

3
  • 8.04.2020, 14:24
  • 5,139
В Могилевской области выявлен новый очаг заражения коронавирусом

В местную больницу свозят жителей окрестных населенных пунктов.

Новый очаг заражения ввявлен в Осиповичском районе Могилевской области, сообщает телеграмм-канал «Баста». Еще вчера вечером несколько подписчиков сообщили о том, что больницу в агрогородке Лапичи перепрофилируют в инфекционную. Сегодня стало известно, что в нее свозят жителей близлежащих населенных пунктов.

«Брат отца живет в Лапичах (Могилевская область). Он сообщил, что из небольшой лапичской больницы выписали всех, сегодня ночью завозили коронавирусных больных», - сообщает подписчик канала вчера вечером.

«Информация из осиповичского района. Из лапичской больницы всех выписали либо перевели в Елизово. Больницу перепрофилируют в инфекционку», - написала читательница сегодня.

Журналисты канала позвонили в Лапичскую участковую больницу, однако сотрудница, которая подняла трубку, сказала, что «не имеет права разглашать информацию о количестве больных и их наличии».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова