В Могилевской области выявлен новый очаг заражения коронавирусом 3 8.04.2020, 14:24

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В местную больницу свозят жителей окрестных населенных пунктов.

Новый очаг заражения ввявлен в Осиповичском районе Могилевской области, сообщает телеграмм-канал «Баста». Еще вчера вечером несколько подписчиков сообщили о том, что больницу в агрогородке Лапичи перепрофилируют в инфекционную. Сегодня стало известно, что в нее свозят жителей близлежащих населенных пунктов.

«Брат отца живет в Лапичах (Могилевская область). Он сообщил, что из небольшой лапичской больницы выписали всех, сегодня ночью завозили коронавирусных больных», - сообщает подписчик канала вчера вечером.

«Информация из осиповичского района. Из лапичской больницы всех выписали либо перевели в Елизово. Больницу перепрофилируют в инфекционку», - написала читательница сегодня.

Журналисты канала позвонили в Лапичскую участковую больницу, однако сотрудница, которая подняла трубку, сказала, что «не имеет права разглашать информацию о количестве больных и их наличии».

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