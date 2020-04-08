В Польше уже 5000 зараженных коронавирусом

В Польше уже 5000 зараженных коронавирусом1
- 8.04.2020, 14:38
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Умерли 136 человек.
По последним данным Минздрава, коронавирус обнаружили ровно у 5000 человек, 136 из них умерли. Об этом сообщает RMF24.
Во вторник вечером количество подтвержденных заражений коронавирусом в Польше составляло 4848 человек, 129 из которых умерли.
Больше всего зараженных в "столичном" Мазовецком воеводстве - 1247.
Как сообщалось, Польша ожидает пика заболеваемости COVID-19 в мае-июне.
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что страна увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус.
Премьер отметил, что Польша заключила контракт на 800 тыс. тестов на коронавирус.
"Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть различные виды мест повышенного риска, места карантина, больницы", - отметил Моравецкий.