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Комедийный актер Андрей Скороход: Наш «ноль» не хочет признать, что он ноль

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  • 8.04.2020, 14:41
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Комедийный актер Андрей Скороход: Наш «ноль» не хочет признать, что он ноль
Андрей Скороход

Экономика Беларуси — это столик на трех ножках, три из которых уже надломлены.

Белорусский комедийный актер Андрей Скороход в своем Instagram высказался на тему бездействия Лукашенко во время коронавируса:

- Экономика РБ — это столик на трех ножках, три из которых уже надломлены. А на столике сверху лежит миллион шайб, сидит миллион пенсионеров, миллион милиционеров, КГБ-шников, а снизу то и дело кто-то лупит по этим ножкам клюшкой. 26 лет! Четверть века «крэпкага хазяйствавания». Так что если даже это все «психоз», то ничего не делается не потому, что есть четкая уверенность в этом, а потому что в казне ноль! И наш «ноль» не хочет признавать, что он ноль!


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