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Ответьте, министр Караник

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  • 8.04.2020, 15:02
  • 4,978
Ответьте, министр Караник
Владимир Караник
Фото: tut.by

Вопросы, которые Минздрав предпочитает игнорировать.

Только что на канале Национального пресс-центра в YouTube закончился стрим с участием министра здравоохранения Караника. Было очень много вопросов в чате - о реальном положении дел в Беларуси, количестве зараженных Covid-19, молчании властей. Ответов на большинство из них у министра не было, самые важные вопросы Караник просто игнорировал и отшучивался. Telegram-канал "Баста!" приводит их ниже:

Vit Shel: Разве можно считать действенными мерами противодействия распространению вируса рекомендации, не носящие обязательного характера?

Anna But: Маска рассчитана на 2 часа. Почему выдают одну маску на рабочий день и еще под роспись?

Владимир Соколовский: Сколько километров надо проехать на тракторе , чтобы вылечить вирус?

Дмитрий Ляхов: Почему медики ходят в обычных тряпичных масках, а не в респираторах?

Shurka Ivanoff: Вы можете сами хоть какое-нибудь правильное решение принять или будете ждать указания сверху? А то разговор слепого с глухим получается.

Yarche Solntsa: Люди должны хотя бы знать точное распространение вируса по территории. И тайна врачебная тут ни при чем, не надо нам ФИО, надо хотя бы знать, где мы потенциально можем заразиться.

Natallia Z: Перед комиссией ВОЗ показательные выступления, а по существу ничего нового, бла бла бла.

Екатерина Зажеко: Чего вы какую-то ерунду по бумажке читаете? Когда ответят на наши вопросы.. Зачем нам ваши мемы? Отвечайте на вопросы людей!

Гога Гошин: Медики говорят настоящую статистику. Почему вы скрываете?

Irena Khitrushka: Сколько должно быть заболевших в городе или университете, чтобы студентов перевели на дистанционное обучение?

Михаил Горевич: Когда у вас уже будет свое мнение, неуважаемые? Когда будете принимать решения сами?

Makevich Guitar: Почему вы смеетесь??

Марина Машенька: Введите карантин! Не убивайте людей!

Таиса Гурина: Пожалуйста, введите общемасочный режим т.к. не все сознательные люди, подвергают опасности других и себя. Пожалуйста!!!

Тат Авоц: Почему нельзя рассмотреть возможность карантина в учреждениях образования? Ведь это не требует огромных экономических затрат. Ведь это прекрасные места для распространения вируса.

Лиза Попенюк: Не верю!

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