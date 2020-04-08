Дикий Запад на Луне: как Трамп завоевывает космос 3 8.04.2020, 15:16

Американцев наделили правом вести коммерческую добычу ресурсов на планетах и других объектах Солнечной системы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах Солнечной системы. В России, которая также участвует в лунной гонке, заявили о "захвате других планет". Но эксперты говорят, что действия Трампа не противоречат международным нормам, пишет korrespondent.net.

"Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством", - говорится в указе Трампа, подписанном 6 апреля.

Политика США, подчеркивается в указе, должна стимулировать коммерческое освоение космоса.

"Космос как юридически, так и физически является уникальным пространством для человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние", - отмечается в документе.

На данный момент юридический статус Луны и возможность использования ее ресурсов на международном уровне до конца не ясны.

Договор о космосе 1967 года, являющийся основой международного космического права, лишь запрещает размещение на Луне вооружений и провозглашение суверенитета над какой-либо ее частью, но не регламентирует коммерческое использование ресурсов спутника Земли.

Также в 1979 году появилось Соглашение о деятельности государств на Луне, которое провозглашает принцип равных прав всех государств на исследование небесных тел - но к нему присоединились лишь 18 стран мира, и в их числе нет ни США, ни России, ни других стран с развитой космической программой.

В частности, в указе Трампа говорится, что США не признают это соглашение. Госдепу и другим профильным ведомствам поручено провести переговоры на международном уровне для заключения соглашений о разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах.

"В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право", - говорится в нем.

Трамп в марте прошлого года потребовал "любой ценой" отправить американцев на Луну, дав на это NASA пять лет.

Вслед за тем ведомство объявило о космической программе Artemis, состоящей из двух этапов - высадки экипажа с первой женщиной на Луне и полетов на спутник с созданием на нем инфраструктуры.

На этот проект президент пообещал выделить NASA дополнительно 1,6 миллиарда долларов. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.

В начале апреля NASA рассказало подробности Artemis. Пригодная для жизни подвижная платформа позволит совершать поездки по Луне продолжительностью до 45 дней. Постоянный обитаемый модуль на поверхности спутника Земли будет вмещать одновременно до четырех человек.

Окололунная станция Gateway задумывается как основная база для тех, кто не занят непосредственно в исследовании лунной поверхности. Что касается вездехода, то это роботизированный пилотируемый ровер с открытой кабиной - передвигаться в нем нужно будет в скафандрах и на небольшие расстояния.

Луна также рассматривается как трамплин для полетов на Марс. В начале февраля Трамп попросил у Конгресса выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Марс и Луну.

"Чтобы следующим мужчиной и первой женщиной на Луне стали американские астронавты и чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - заявил он.

7 апреля исполнительный секретарь Национального космического совета США Скотт Пейс выступил с разъяснением указа Трампа.

"Он определяет политику США в отношении разведки и использования космических ресурсов, включая воду и некоторые полезные ископаемые, в целях стимулирования коммерческого освоения космоса", - сказал Пейс.

Чиновник отметил, что власти США отныне действительно более не считают космос общим достоянием человечества, а будут придерживаться решения Конгресса США от 2015 года, согласно которому американские компании имеют неограниченное право на разведку, добычу и использование полезных ископаемых из космоса.

Американские эксперты называли решение Конгресса от 2015 года "исторической вехой", полагая, что его принятие позволит коммерческим компаниям осваивать космос, как в свое время был освоен Дикий Запад.