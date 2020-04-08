Украина остановила импорт электроэнергии из Беларуси 1 8.04.2020, 15:20

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Подобная мера введена и по отношению электроэнергии из России.

Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных связей с Россией и Беларусью на 2020 год, пишет unian.net.

Соответствующее решение, которое регламентирует период действия карантина и 30 дней после его окончания, было принято регулятором на заседании сегодня. «Оператору системы передачи: аннулировать (отменить результаты аукционов) все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества», - сказано в решении.

Также регулятор поручил оператору системы передачи госкомпании «Укрэнерго» возместить средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на годовых аукционах на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. И осуществлять в полном объеме уменьшение распределенной пропускной способности межгосударственного сечения в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества, то есть Россией и Беларусью.

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что такое решение является вынужденным, в связи с объявленным общенациональным карантином. «Учитывая такую ситуацию в стране, мы решили аннулировать годовые аукционы по распределению пропускной способности. И огранить до нуля, то есть фактически отменить, месячные и дневные аукционы. В связи с ситуацией в стране каждый доллар должен оставаться в стране», - сказал он.