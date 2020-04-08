Ученые рассказали, какие собаки были популярными в Древнем Риме 8.04.2020, 15:24

Археологи считают, римляне выбирали питомцев двух видов.

Жители Древнего Рима, как показывают современные археологические исследования, нередко заводили в качестве домашних питомцев собак миниатюрных пород. Ученым из Испании удалось выяснить, что у римлян были распространены маленькие собачки, напоминающие чихуахуа или пекинесов.

Исследователи из Университета Гранады изучили останки животных, которые были обнаружены в некрополе римских времен Llanos del Pretorio (Римская Кордова, Испания), пишет lenta.ua.

Археологи считают, что у римлян были собаки как минимум двух видов — один вид характеризовался средним размером (его представители напоминали современных охотничьих собак), а второй вид был гораздо меньшего размера.

«При раскопках некрополя мы наткнулись на останки чрезвычайно маленькой собачки, которая была похоронена вместе со своим хозяином. Высота животного не превышала 20 сантиметров, плюс, у собачки были довольно короткие лапы. Анализ черепа показал, что у животного был приплюснутый нос. Общая структура скелета указывает на то, что эта собачка напоминала пекинеса или чихуахуа», — рассказывает Мартинес Санчес, ведущий автор научной работы.

Ученый добавил, что маленьких собачек в качестве домашних животных держали представители римской знати. Интересно, что для любимых собак даже заказывали погребальные эпитафии — это отличало собак от рабов или слуг.