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«Наши дети — контакты первого уровня»: коронавирус нашли в еще одном детском саду Минска

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  • 8.04.2020, 15:53
  • 4,840
«Наши дети — контакты первого уровня»: коронавирус нашли в еще одном детском саду Минска
иллюстрационное фото

Работник детского сада контактировала со всеми группами.

Об этом сообщили «Радыё Свабода» родители, чей ребенок ходит в этот детский сад.

«Нам позвонила воспитательница детского сада и сказала, что сегодня у одного из воспитателей детского сада подтвердили наличие коронавируса. Вчера ее забрали с подозрением», - рассказали родители.

COVID-19 был подтвержден у учителя, который ежедневно занимался с детьми из всех групп.

«Нам сказали, что, скорее всего, завтра врачи придут домой и сделают тесты на коронавирус. Потому что наши дети сейчас контакты первого уровня», - рассказал отец одного из детей.

Он уточнил, что недавно в детском саду было мало детей. В большинстве групп было всего 2-3 человека каждая. Некоторые были вообще закрыты.

«Пока ничего не сказано о карантине. Они просто попросили написать заявление, что дети останутся дома до конца недели», - сказал он.


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