Чем дешевле нефть — тем дороже бензин 3 Борис Вишневский

8.04.2020, 16:08

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Борис Вишневский

Как работает путинаномика.

Российское правительство, как «Тефаль», всегда думает о нас — заботясь, чтобы мы не слишком хорошо жили.

На этот раз оно хочет запретить импорт дешевого бензина.

Дешвеого, я не оговорился, а не дорогого.

Почему?

Почему? Объяснение предельно откровенно и чудовищно цинично: не допустить снижения цен на бензин даже при подешевевшей нефти.

Мол, за последний месяц появилась значительная разница между ценой на бензин внутри страны и за рубежом, потому что в других странах, когда нефть дешевеет, стоимость топлива также падает. В России же этого не происходит из-за «механизма сглаживания цен», который ранее одобрили в правительстве. И теперь, поскольку спрос на бензин в России упал, правительство хочет «поддержать бизнес», запретив импорт дешевого бензина. Не дай бог, подешевеет!

Господа в правительстве, так себя вести могут только уроды.

В любой нормальной стране и нормальной экономике цена бензина, который делают из нефти, следует за ценой на нефть. И если нефть подешевела — должен подешеветь и бензин.

Но в «путиномике» все иначе: бензин дорожает и при дорожающей нефти, и при дешевеющей нефти, и при нефти, цена на которую вообще стоит на месте.

Единственное, что можно с этим сравнить — плату за отопление.

Григорий Явлинский, в бытность его главой нашей фракции в питерском Законодательном Собрании, вывел формулу: чем теплее на улице — тем больше плата за отопление…

Почему «путиномика» так работает?

Да потому, что надо кормить «друзей президента», которые не хотят падения цен на бензин.

Господа из правительства, мы знаем, какой именно бизнес вы хотите «поддержать».

И какого именно «отечественного производителя».

Можем практически поименно огласить весь список.

Он хорошо известен: «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКойл» и другие.

Премьер Мишустин, вы не в курсе, что снижение цен на бензин — это не только снижение расходов тех, кто сейчас ездит на своей машине, обоснованно опасаясь общественного транспорта в условиях эпидемии?

Это еще и снижение расходов бизнеса, связанных с производством и транспортировкой.

В цене подавляющего большинства товаров и многих услуг в России есть «бензиновая составляющая». Если бензин подешевеет — есть шанс на снижение этих цен.

Но вам, судя по всему, это не нужно. Вам важнее поддержать Сечина с Миллером.

Теперь, защитившись от дешевого импортного бензина, они смогут поднять цены на свой, отечественный.

Вообще-то, именно это и называется «мародерством». А не требование граждан помощи от государства, как расценил его бывший думский единоросс.

Борис Вишневский, «Эхо Москавы»