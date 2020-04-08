В Литве продлили карантин и ввели обязательное ношение масок 8.04.2020, 16:23

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Фото: EPA/Scanpix/LETA

Карантин продлен до 27 апреля включительно.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига представил новый порядок – с 10 апреля сделать ношение масок в общественных местах обязательным, сообщает Delfi.

– Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать обязательно.

В постановлении речь шла и о пасхальных выходных. Движение, чтобы ограничить собрания людей в праздники, на три дня будет остановлено.

В целом, будет ограничено движение жителей, они не смогут въезжать в города и населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение касается только поездок на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.

В начале недели премьер Саулюс Сквернялис отмечал, что эти ограничения вводятся для сокращения распространения коронавируса, а порядок должна будут обеспечить полиция страны, а если потребуется, то будет привлечена и армия.