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В Ляховичах подросток сбежал из дома и пытался пересечь границу с Украиной

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  • 8.04.2020, 16:23
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В Ляховичах подросток сбежал из дома и пытался пересечь границу с Украиной

Его остановили пограничники.

Вчера мы сообщили о том, что Ляховичский РОВД ищет без вести пропавшего жителя Ганцевичского района Никиту Кулинича. Парень ушел из общежития ляховичского аграрного колледжа 6 апреля и пропал. Сегодня Погранкомитет сообщил, что парня нашли при любопытных обстоятельствах, пишет onliner.by.

«Вечером 7 апреля пинским пограничникам от жителей приграничной деревни Бухличи Столинского района поступила информация о неизвестном, находящемся в их деревне. Тревожная группа погранзаставы „Речица“ прибыла в указанный район и задержала нарушителя», — сообщает пресс-служба ГПК.

15-летний парень оказался жителем Ганцевичского района. Он планировал незаконно пересечь границу с Украиной. С собой у подростка была одежда, телефон и карты местности. Пограничники передали парня сотрудникам МВД.

Героем оказался Никита. После проведения необходимых профилактических мероприятий парня передали его родителям.

К слову, 9 апреля подростку исполнится 16 лет. Если бы задержание произошло через два дня, то он был бы привлечен к административной ответственности.


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