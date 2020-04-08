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Ученые выяснили, для чего в природе существует запах дождя

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  • 8.04.2020, 17:16
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Ученые выяснили, для чего в природе существует запах дождя

Оказалось, он является приятным и привлекательным не только для людей.

Международная группа ученых определила, для чего появляется запах после дождя и, как он связан с естественными процессами в природе. Оказалось, что данный запах является приятным и привлекательным не только для людей, но и для других живых организмов, пишет nv.ua.

Общеизвестным является факт, что мгновенно узнаваемый запах, который появляется, когда дождь падает на сухую почву — это петрикор (от греческого petra, что означает «камень», и ichor — жидкость, текущая в жилах богов греческой мифологии).

Появляется этот запах, благодаря геосмину, органическому соединению, которое вырабатывается микробами, чаще всего стрептомицетами. Также известно, что стрептомицеты выделяют геосмин, когда умирают.

«Чтобы исследовать возможную роль геосмина и других летучих органических соединений стрептомицетов в контексте почвенных экосистем, мы задались вопросом: может ли запах стрептомицетов привлекать обитающих в почве членистоногих?», — пишет международная группа исследователей в своей новой статье.

Они обнаружили, что явный интерес к этому запаху проявляют также коллемболы (ногохвостки) — мелкие членистоногие. Они живут в органических материалах, таких как опавшие листья, например, на лесной дорожке.

Команда провела ряд экспериментов как в полевых условиях, так и в лаборатории, чтобы увидеть влияние геосмина на лесных существ, в частности, на коллембол.

Оказалось, коллемболы — большие поклонники геосмина. Они чувствуют его своими маленькими антеннами, тянутся к нему, а затем питаются стрептомицетами, производящими его.

Выглядит, странно, для чего бактериям производить характерный запах, только для того, чтобы их потом съели? Оказывается, у них выработана целая система.

Стрептомицеты, в плане существования и размножения, очень похожи на гриб. Когда они готовы к размножению, то создают споры, которые могут распространять новорожденные бактерии повсюду.

Но для этого сперва им нужен носитель. К таким носителям относятся и коллемболы.

«Коллемболы питаются колониями стрептомицетов и распространяют потом их споры, например, через фекальные шарики», — объясняют исследователи. — «Результаты показывают, что производство геосмина является неотъемлемой частью процесса споруляции, завершающего жизненный цикл стрептомицетов, путем рассеивания спор, с помощью почвенных членистоногих».

Поэтому запах дождя — это по сути, следствие целого жизненного цикла.


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