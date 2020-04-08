В бельгийские дома престарелых, где вспыхнул коронавирус, отправили военных 1 8.04.2020, 17:54

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Фото: AFP

За последние сутки там зарегистрировали 241 смертей.

В двух домах престарелых Бельгии с уходом будут помогать военные медсестры и санитары.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает RTBF.

Военные медсестры и санитары прибудут в дома престарелых, где в результате вспышки коронавируса не хватает персонала для ухода. Вчера первые 8 военных медиков прибыли в дом престарелых Аршамбо в Брюсселе. Еще одна команда прибудет в пятницу в заведение в Люстене в провинции Намюр.

В первом заведении - около 80 пожилых людей и до недавнего времени было 50 работников, но после вспышки коронавируса их количество сократилось до десяти.

«У нас осталось только 10 представителей персонала, иногда бывает на 4-6 человек больше. С начала пандемии 7 человек умерли от COVID-19, есть три подтвержденных случая и 13 подозрений», - рассказала в комментарии RTBF директор заведения Морган Даниэль. Среди инфицированных и погибших есть и пожилые люди, которые находились в заведении, и работники.

По ее словам, помощь военных медиков очень улучшит ситуацию.

По состоянию на 3 апреля случаи заражения коронавирусом были зафиксированы почти в каждом втором доме престарелых в Брюсселе.

За последние сутки в больницах Бельгии от коронавируса умерли 162 человека, еще 241 смерть зарегистрировали в домах престарелых. Общее количество умерших от коронавирусной болезни возросло до 2035.

Напомним, ранее прокуратура Испании начала расследование в связи случаями ненадлежащего ухода и смерти лиц почтенного возраста в домах престарелых.