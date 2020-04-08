Цена Brent упала на 2% 8.04.2020, 18:08

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Фото: Neil Williamson / Flickr

Цена упала из-за отказа России снизить добычу по просьбе США.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 2,3%, до $31,68 за баррель по состоянию на 17:55 по Минску. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

Минимальное значение в течение торговой сессии составило $31,53.

Цены на нефть Brent удерживались около уровня $32 в преддверии переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи. Первоначально запланированная на 6 апреля встреча крупнейших производителей из-за технических причин была перенесена на 9 апреля.