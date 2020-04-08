Завтра в Беларуси ожидается до +22 градусов 8.04.2020, 18:55

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Прогнозируется ветер порывами до 18 метров в секунду.

В четверг, 9 апреля, в Беларуси ночью ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Белгидромет.

Днем синоптики прогнозируют увеличение облачности, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный. В отдельных районах страны днем ожидается сильный порывистый ветер до 15-18 метров в секунду.

Ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, местами 1-3 мороза. Днем ожидается от +10 по северу до +22 по югу страны.