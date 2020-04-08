Уполномоченный Путина: Экономика РФ может вернуться к состоянию 90-х 6 8.04.2020, 19:26

2,942

Борис Титов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

80-85% российского бизнеса не имеет резервов.

Экономика России может вернуться к состоянию 1990-х годов при продолжении кризисной ситуации, связанной с коронавирусом, не менее трех месяцев, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«После месяца можно вернуться к нормальной жизни, два месяца - это серьезные убытки для экономики и большое количество потерь бизнесов по дороге. Три месяца - точка невозврата, после трех месяцев у нас будет совершенно другая экономика. Если приводить сравнения - может быть, начало-середина 1990-х годов, что-то в этом стиле», - сказал бизнес-омбудсмен в среду на пресс-конференции в ТАСС, отметив, что бизнес и власти делают «все возможное, чтобы купировать ситуацию».

Один из журналистов поинтересовался у Титова, почему бизнес для своего спасения не создает фонд борьбы с последствиями кризиса. «Могу сказать, что 80-85% российского бизнеса не имеет резервов для того, чтобы формировать какие-либо фонды или сохранять крупные социальные программы по поддержке социальных групп», - отметил Титов.

Дополнительные расходы предприятия несут, инвестируя в санитарную безопасность. «Они вынуждены проводить тестирование сотрудников, покупать маски, некоторые лекарствами запасаются, то есть выстраивают целые программы защиты от коронавируса», - пояснил Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, необходимо обнулить налоги для малого и среднего бизнеса, как это делается не только в странах Запада, но даже не постсоветском пространстве - например, в Казахстане.

«Мы предлагаем сегодня забыть про налоги для малого бизнеса. Просто сделать ставку 0%, вообще забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета», - заявил Титов.

Он добавил, что такая мера может привести к рискам дробления бизнеса, отказу от составления налоговой отчетности, однако риски будут оправданы. «Дайте бизнесу жить, дайте свободу во время кризиса», - призвал бизнес-омбудсмен.