Трамп назначил нового пресс-секретаря 3 8.04.2020, 19:52

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Кейли Макэнани

Четвертого за три года президентства.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля назначил пресс-секретарем Белого дома Кейли Макэнани, которая до этого была спикером его избирательной кампании. Об этом сообщил сайт президентской администрации.

Предыдущий пресс-секретарь, Стефани Гришэм, станет руководителем аппарата и пресс-секретарем первой леди. Как сказано на сайте Белого дома, Меланья Трамп выразила удовлетворение в связи с возвращением "настоящего лидера" Гришэм в команду, в которой та работала до 25 июня 2019 года.

Макэнани 31 год. Еще будучи школьницей, она участвовала в кампании по переизбранию Джорджа Буша – младшего. Во время президентских выборов 2016 года часто выходила в телеэфир в качестве политического комментатора, отмечает CNN. С 2017-го по 2019 год была спикером Национального комитета Республиканской партии.

Макэнани – четвертый пресс-секретарь Трампа за три с небольшим года президентства. До нее эту должность занимали Шон Спайсер, Сара Сандерс и Гришэм. При Сандерс, как писали американские СМИ, отношения Трампа с прессой сильно ухудшились. Были отменены традиционные ежедневные брифинги спикера Белого дома.

Гришэм также не проводила брифинги и считанные разы выступала на телевидении, напоминает CNN.