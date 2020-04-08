закрыть
8 апреля 2020, среда, 21:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Трамп назначил нового пресс-секретаря

3
  • 8.04.2020, 19:52
  • 1,380
Трамп назначил нового пресс-секретаря
Кейли Макэнани

Четвертого за три года президентства.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля назначил пресс-секретарем Белого дома Кейли Макэнани, которая до этого была спикером его избирательной кампании. Об этом сообщил сайт президентской администрации.

Предыдущий пресс-секретарь, Стефани Гришэм, станет руководителем аппарата и пресс-секретарем первой леди. Как сказано на сайте Белого дома, Меланья Трамп выразила удовлетворение в связи с возвращением "настоящего лидера" Гришэм в команду, в которой та работала до 25 июня 2019 года.

Макэнани 31 год. Еще будучи школьницей, она участвовала в кампании по переизбранию Джорджа Буша – младшего. Во время президентских выборов 2016 года часто выходила в телеэфир в качестве политического комментатора, отмечает CNN. С 2017-го по 2019 год была спикером Национального комитета Республиканской партии.

Макэнани – четвертый пресс-секретарь Трампа за три с небольшим года президентства. До нее эту должность занимали Шон Спайсер, Сара Сандерс и Гришэм. При Сандерс, как писали американские СМИ, отношения Трампа с прессой сильно ухудшились. Были отменены традиционные ежедневные брифинги спикера Белого дома.

Гришэм также не проводила брифинги и считанные разы выступала на телевидении, напоминает CNN.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова