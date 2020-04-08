Виктор Бабарико: Вместо того, чтобы объявить карантин, государство делает вид, что проблемы не существует 23 8.04.2020, 20:02

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ВИКТОР БАБАРИКО

Глава «Белгазпромбанка» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

— Что происходит в ситуации, когда денег нет? Вместо того, чтобы объявить карантин, государство делает вид, что проблемы не существует. У всех она есть, а у нас нет, — заявил Виктор Бабарико в интервью изданию «Свободные новости». — Ситуация схожая с той, когда больной приходит к врачу, а тот говорит, что он здоров по причине невозможности померить температуру — нет градусника. В противном случае врачу придется человека лечить, а лечить-то нечем…

Когда разгорается пожар, у нас не принято говорить, что для его тушения нет воды. Предпочтительней убедить, что пожара нет вообще. Даже тех, кто видит дым и чувствует запах гари…