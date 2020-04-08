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Спустя 1,5 месяца белорусских дальнобойщиков пропустили через афгано-узбекскую границу

  • 8.04.2020, 20:12
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Спустя 1,5 месяца белорусских дальнобойщиков пропустили через афгано-узбекскую границу
Фото: youtube.com

Дальнобойщики не могли пересечь границу из-за коронавируса.

Во второй половине марта в сети появилось видео от пользователя Евгения, в котором утверждалось, что группа белорусских водителей застряла на афгано-узбекской границе. В ролике утверждалось, что ожидание длится уже третью неделю. «По документам ехать разрешается, — говорится в записи. — Но узбекский пограничник не пускает». Только сегодня посольство сообщило, что дальнобойщиков все же пропустили, передает «Онлайнер».

Запрет на въезд на территорию Узбекистана, по словам выступающего в видео, объяснили мерами недопущения распространения коронавируса. При этом транзитное движение (с учетом выполнения требований) для грузоперевозчиков не запрещено.

Сегодня, 8 апреля, спустя примерно 1,5 месяца после возникновения ситуации, посольство РБ в Узбекистане сообщило, что грузовые автомобили под управлением водителей — граждан Беларуси пересекли афгано-узбекскую границу. «Всего на родину следуют шесть водителей из РБ на грузовиках, зарегистрированных в Беларуси, Литве и России, — говорится в сообщении. — После проведения дезинфекции автомобили проследуют под конвоем транзитом по территории Узбекистана. Им, по предварительным договоренностям, будет предоставлена возможность транзита по территории Казахстана и РФ».


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