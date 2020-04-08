У учительницы минской школы подтвердили коронавирус 5 8.04.2020, 20:33

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Об этом стало известно от родителей учеников.

В управлении образования «Радыё Свабода» подтвердили эту информацию.

Речь идет о средней школе № 61, что на улице Кирилла Туровского, недалеко от станции метро» Восток».

Коронавирус подтвердили у учительницы начальных классов. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Контакты первого уровня обнаружены, теперь они на самоизоляции. Об этом рассказала Людмила Борисенко, начальник управления образования Первомайского района.

«У нас также есть информация о случае заболевания в 61-й школе, — сказала Людмила Борисенко. — В школе проводятся все необходимые мероприятия, как в любой ситуации с эпидемиологической неблагонадежностью».

Начальник управления образования также сообщила, что ученики начальных классов в 61-й школе занимаются в отдельном блоке.

Теперь школьники на каникулах. Возобновятся ли занятия в 61-й школе с 13 апреля, решит Министерство образования. В любом случае, родители имеют право написать заявление, чтобы их ребенок не посещал школу. Людмила Борисенко отметила, что прорабатываются варианты, чтобы ввести удаленное обучение с элементами информационных технологий.