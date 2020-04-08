Путин заявил, что Россия «справилась» с печенегами и половцами 10 8.04.2020, 20:37

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На самом деле России тогда еще не существовало.

На селекторном совещании 8 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия справится с "заразой коронавирусной", как справилась с печенегами и половцами. Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал он.

Набеги кочевых племен печенегов на Киевскую Русь прекратились после 1036 года, когда печенежские войска были разбиты под Киевом киевским князем Ярославом, напоминает gordonua.com.

Половецкие набеги на Русь продолжались примерно с XI и до XIII века, когда началось монгольское нашествие. Во время похода Джэбэ и Субэдэя (военачальников Чингисхана) в 1221–1224 годах половцы участвовали в сражениях на стороне галицко-волынских, черниговских, киевских князей и других княжеств Киевской Руси, в частности в битве при Калке (1223 год), закончившейся разгромом войск Руси и половцев.

Российское государство в свою очередь стало называться Русским царством с 1547 года, Россией – с 1654-го. Великое княжество Московское, в XV веке ставшее центром единого российского государства, активно начало развиваться в середине XIII века.