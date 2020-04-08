Появилось невероятное видео взлета истребителя F-35B с десантного корабля

Появилось невероятное видео взлета истребителя F-35B с десантного корабля2
- 8.04.2020, 20:53
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Истребитель взлетает с палубы универсального десантного корабля America Корпуса морской пехоты США.
В сети появилось невероятное видео, на котором американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II взлетает с палубы универсального десантного корабля America Корпуса морской пехоты США. На ролик обратило внимание издание Defence Blog.
В публикации говорится, что корабль располагается в Индо-Тихоокеанском регионе для совместных действий с американскими партнерами в целях повышения безопасности.
В феврале истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II в ходе показательного выступления на выставке Singapore Airshow 2020 завис в воздухе, находясь в почти неподвижном положении.
В октябре 2018 года самолет Королевского Военно-морского флота Великобритании F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом на авианосец Queen Elizabeth.
F-35B Lightning II takes off on the flight deck of amphibious assault ship USS America (LHA 6) pic.twitter.com/We0bc53G7d— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 6, 2020