закрыть
8 апреля 2020, среда, 21:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Появилось невероятное видео взлета истребителя F-35B с десантного корабля

2
  • 8.04.2020, 20:53
  • 1,285
Появилось невероятное видео взлета истребителя F-35B с десантного корабля
Фото: Seaman Jomark Almazan

Истребитель взлетает с палубы универсального десантного корабля America Корпуса морской пехоты США.

В сети появилось невероятное видео, на котором американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II взлетает с палубы универсального десантного корабля America Корпуса морской пехоты США. На ролик обратило внимание издание Defence Blog.

В публикации говорится, что корабль располагается в Индо-Тихоокеанском регионе для совместных действий с американскими партнерами в целях повышения безопасности.

В феврале истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II в ходе показательного выступления на выставке Singapore Airshow 2020 завис в воздухе, находясь в почти неподвижном положении.

В октябре 2018 года самолет Королевского Военно-морского флота Великобритании F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом на авианосец Queen Elizabeth.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова