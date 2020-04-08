Появилось невероятное видео взлета истребителя F-35B с десантного корабля 2 8.04.2020, 20:53

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Фото: Seaman Jomark Almazan

Истребитель взлетает с палубы универсального десантного корабля America Корпуса морской пехоты США.

В сети появилось невероятное видео, на котором американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II взлетает с палубы универсального десантного корабля America Корпуса морской пехоты США. На ролик обратило внимание издание Defence Blog.

В публикации говорится, что корабль располагается в Индо-Тихоокеанском регионе для совместных действий с американскими партнерами в целях повышения безопасности.

В феврале истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II в ходе показательного выступления на выставке Singapore Airshow 2020 завис в воздухе, находясь в почти неподвижном положении.

В октябре 2018 года самолет Королевского Военно-морского флота Великобритании F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом на авианосец Queen Elizabeth.